Altay Bayındır: Fenerbahçe'ye kupalar her zaman yakışıyor

Altay Bayındır, "Kupa aldığımız tabii ki sevinçliyiz. Buruk bir sevinç. Taraftarlarımız bir nebze de olsa mutlu oldu, yüzleri güldü. Bizim için çok önemliydi. Gönül isterdi ki iki kupayı birden alalım... Ama böyle oldu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok uzun bir sezondu. Çok zor geçti. Herkes çok özveriyle mücadele verdi; hocamız, teknik ekip, Samandıra'daki herkes... Sezon içinde de bazı olumsuzluklarla karşılaştık. Ben de ciddi bir sakatlık yaşadım. 4 ay bel fıtığıyla zor zamanlar geçirdim. Bazen geceleri yerde yatıyordum, her gün ağrı kesici iğne oluyordum. En azından Fenerbahçemize, camiamıza bir kupa kazandırdığımız için mutluyuz. Uzun süren kupasızlığa son verdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz her daim kupa alıp müzemizi doldurmak olacak. Birlikte her şey daha güzel oluyor. Bu buruk bir sevinç, gönül isterdi ki ligi de kazanalım." dedi.



Altay Bayındır ayrıca, "Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Her gün ağrı kesici iğne oluyordum. Maçın olmadığı günlerde her antrenmandan önce hap olarak alıyordum. Yatakta yatamıyordum, yer yatağı yaptım kendime. Zor bir seneydi. Oynamak istiyorsun, oynayamıyorsun. Karagümrük maçından sonra dayanılmaz bir vaziyete geldi. Ameliyat olmam gerekti. Şimdi iyiyim, toparladım. İnşallah böyle bir şeyi tekrar yaşamam. Fizyoterapist, diyetisyen beraber yaşadık... Doktorla da sürekli kontaktaydık. Kendine bakınca erken toparlayabiliyorsun. Kendimi iyi hissetmediğim için adapte olamıyordum. Bel fıtığıyla maç oynamak acı doluydu. Bundan sonra daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde döneceğim. Şimdi tatil dönemi ve çalışma dönemine giriyoruz. Tüm sıkıntıları giderim sağlam bir mentaliteyle önümüze bakacağız. Fenerbahçemize her zaman kupalar yakışıyor." sözlerini sarf etti.