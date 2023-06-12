İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6441
  • EURO
    25,4923
  • ALTIN
    1489.22
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır: Fenerbahçe'ye kupalar her zaman yakışıyor
Spor

Altay Bayındır: Fenerbahçe'ye kupalar her zaman yakışıyor

Fenerbahçe'nin kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu.

12 Haziran 2023 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
Altay Bayındır: Fenerbahçe'ye kupalar her zaman yakışıyor
ABONE OL

Altay Bayındır, "Kupa aldığımız tabii ki sevinçliyiz. Buruk bir sevinç. Taraftarlarımız bir nebze de olsa mutlu oldu, yüzleri güldü. Bizim için çok önemliydi. Gönül isterdi ki iki kupayı birden alalım... Ama böyle oldu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok uzun bir sezondu. Çok zor geçti. Herkes çok özveriyle mücadele verdi; hocamız, teknik ekip, Samandıra'daki herkes... Sezon içinde de bazı olumsuzluklarla karşılaştık. Ben de ciddi bir sakatlık yaşadım. 4 ay bel fıtığıyla zor zamanlar geçirdim. Bazen geceleri yerde yatıyordum, her gün ağrı kesici iğne oluyordum. En azından Fenerbahçemize, camiamıza bir kupa kazandırdığımız için mutluyuz. Uzun süren kupasızlığa son verdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz her daim kupa alıp müzemizi doldurmak olacak. Birlikte her şey daha güzel oluyor. Bu buruk bir sevinç, gönül isterdi ki ligi de kazanalım." dedi.

Altay Bayındır ayrıca, "Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Her gün ağrı kesici iğne oluyordum. Maçın olmadığı günlerde her antrenmandan önce hap olarak alıyordum. Yatakta yatamıyordum, yer yatağı yaptım kendime. Zor bir seneydi. Oynamak istiyorsun, oynayamıyorsun. Karagümrük maçından sonra dayanılmaz bir vaziyete geldi. Ameliyat olmam gerekti. Şimdi iyiyim, toparladım. İnşallah böyle bir şeyi tekrar yaşamam. Fizyoterapist, diyetisyen beraber yaşadık... Doktorla da sürekli kontaktaydık. Kendine bakınca erken toparlayabiliyorsun. Kendimi iyi hissetmediğim için adapte olamıyordum. Bel fıtığıyla maç oynamak acı doluydu. Bundan sonra daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde döneceğim. Şimdi tatil dönemi ve çalışma dönemine giriyoruz. Tüm sıkıntıları giderim sağlam bir mentaliteyle önümüze bakacağız. Fenerbahçemize her zaman kupalar yakışıyor." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.