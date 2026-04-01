  • Altay Bayındır: Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak
Altay Bayındır: Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak

A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçın ardından konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, hedeflerinin Dünya Kupası'nı almak olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 01:35 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır, Kosova maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"UZUN BİR ARANIN ARDINDAN DÜNYA KUPASI'NDAYIZ"

Dünya Kupası bileti alınmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Altay Bayındır, "Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda olacağız. İnşallah orada da ülkemizi sevince boğarız, mutluluklarımızı katlarız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ ZOR OLACAK"

Turnuvanın zorluğuna dikkat çeken milli kaleci, "Dünya Kupası'nda her maç zor olacak. Rakipleri analiz ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Hedeflerinin en büyük başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayan Altay Bayındır, "Ülkemiz için, arma için, forma için sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'nı almak. İnşallah başarırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

