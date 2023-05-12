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Spor

Altay Bayındır için ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı'ndan cevap geldi.

12 Mayıs 2023 Cuma 21:54 - Güncelleme:
Altay Bayındır için ayrılık açıklaması!
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Altay Bayındır için yalanlama geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, milli file bekçisi için çıkan "gönderilecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir.O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadelerini yazdı.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan 25 yaşındaki eldiven, bel ağrılarının ardından bıçak altına yatmıştı.

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