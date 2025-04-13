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Spor

Altay Bayındır için bir ilk! Premier Lig maçında kale onun

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile oynanan maçta kalesinde 2 gol gördü. Hatalı gollerin ardından kaleci Andre Onana eleştirilerin odağı oldu. Alınan sonucun ardından teknik direktör Ruben Amorim kararını verdi. Manchester United'ın bugün Premier Lig'de Newcastle United ile oynayacağı maçta kaleyi milli eldiven Altay Bayındır'a devralacak. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Altay Bayındır için bir ilk! Premier Lig maçında kale onun
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Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

RUBEN AMORİM KARARINI VERDİ

İngiliz devinin kalesini koruyan ve 2 golde de hatası bulunan Andre Onana büyük tepki topladı. Taraftarların sert eleştirilerine maruz kalan Onana için Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'den karar çıktı.

Onana'nın yediği goller sonrası Manchester United taraftarları isyan ateşini yakmış ve Altay Bayındır'ın kaleyi koruması gerektiğini belirtmişti.

Amorim taraftara kulak verdi. Athletic'te yer alan haberde Onana'nın Newcastle maçında dinlendirileceği belirtildi.

İLK KEZ PREMİER LİG'DE SAHNE ALACAK

Portekizli çalıştırıcı, Altay Bayındır'a eldivenleri verecek. Milli kaleci böylece Manchester United'a imza attığı günden bu yana ilk kez Premier Lig'de forma giyecek.

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