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Spor

Altay Bayındır için erken şans

Manchester United'a transferi an meselesi olan Altay Bayındır'a, takımın birinci kalecisi Andre Onana ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı forması giyecek Onana, kaleyi Altay'a devredebilir.

29 Ağustos 2023 Salı 16:31 - Güncelleme:
Altay Bayındır için erken şans
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Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile yaşadığı tartışmanın ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Manchester United kalecisi Andre Onana, yeniden Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı.

AFRİKA KUPASI OYNANACAK

Sezon ortasında 13 Ocak ile 11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Kupası'na katılım göstermeyi garantilemek üzere olan Kamerun Milli Takımı'nın kalesini koruyacak olan Andre Onana, bu süreçte Manchester United formasını giyemeyecek.

Onana'nın birinci kaleci olarak alındığı Manchester United'da fırsat bekleyecek olan Altay Bayındır'ın, 1 aylık süreçte Manchester United'ın kalesini korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Takımın ikinci kalecisi Dean Henderson'u Crystal Palace'a satmaya hazırlanan Manchester United, bu transferin ardından Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattığını açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 7 milyon euro ödeyecek.

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