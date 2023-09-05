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Spor

Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır'ın ismi UEFA kadrosunda yer aldı.

IHA5 Eylül 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Manchester United, 25 kişilik listeyi UEFA'ya bildirirken yeni transferlerden milli kaleci Altay Bayındır da kadroda bulunuyor. B Listesi'nin ilk maç öncesi açıklanacağı ifade edildi.

Manchester United'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Sofyan Amrabat, Altay Bayındır, Casemiro, Diogo Dalot, Antony, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Anthony Martial, Lisandro Martinez, Andre Onana, Facundo Pellistri, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Tom Heaton, Scott McTominay, Marcus Rashford, Luke Shaw, Harry Maguire, Mason Mount, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka."

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