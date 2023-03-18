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Spor

Altay Bayındır resmen imzaladı! 4 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

18 Mart 2023 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Altay Bayındır resmen imzaladı! 4 yıllık sözleşme...
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Altay Bayındır, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

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