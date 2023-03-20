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Spor

Altay Bayındır resmen imzaladı: Farklı duygular içerisindeyim, çok mutluyum

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır sarı lacivertlilerle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başarılı kaleci imza sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Altay Bayındır resmen imzaladı: Farklı duygular içerisindeyim, çok mutluyum
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Fenerbahçe'de sözleşmesi 4 yıl uzatılan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Başkan Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki yer aldı.

ALTAY BAYINDIR: ÇOK MUTLUYUM

2019 yılında Fenerbahçe'ye geldiğini dile getiren Altay Bayındır, "O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" diye konuştu.

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