İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesi sahaya çıkarak, sarı-lacivertli taraftara veda etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti. Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti. Altay Bayındır'ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.

Altay Bayındır'ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.