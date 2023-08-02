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Spor

Altay Bayındır transferi için sürpriz gelişme

Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncusu Altay Bayındır'ın menajerinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile görüştüğü öğrenildi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
Altay Bayındır transferi için sürpriz gelişme
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Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferi gündemdeki sıcaklığını korurken, Altay Bayındır için yeni bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki file bekçisinin adı daha önce Manchester United ile anılırken, transfer için resmi adım da geldi.

MENAJERİ MANU İLE GÖRÜŞÜYOR

Altay Bayındır'ın menajerinin Manchester United ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi.

6 MİLYON EUROLUK MADDE

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı 2019 yazında MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Altay, Fenerbahçe'de 143 maçta sahaya çıktı.

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