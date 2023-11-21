İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8037
  • EURO
    31,5718
  • ALTIN
    1840.89
  • BIST100
    7974.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır: Türkiye'de en çok ManU destekleniyor
Spor

Altay Bayındır: Türkiye'de en çok ManU destekleniyor

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başarılı eldiven, Manchester United'ın Türkiye'de en çok desteklenen yabancı kulüp olduğunu söyledi.

21 Kasım 2023 Salı 11:16 - Güncelleme:
Altay Bayındır: Türkiye'de en çok ManU destekleniyor
ABONE OL

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuk oldu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, "Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz" dedi.

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MANU İLK SIRADA"

Altay Bayındır, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.