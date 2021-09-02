İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2791
  • EURO
    9,8463
  • ALTIN
    482.816
  • BIST100
    1474.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır: Üzgünüz ama grup lideriyiz
Spor

Altay Bayındır: Üzgünüz ama grup lideriyiz

A Milli Takımımızın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Altay Bayındır konuştu.

2 Eylül 2021 Perşembe 00:45 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 00:45
ABONE OL

Tecrübe kazanıldığını söyleyen Altay, "Böyle bir maçı kazanamadığımız için üzgünüz ama grup lideriyiz. 2 maçımız daha var. Frikikte 3 kişilik bir baraj oldu. Orada bir anlaşmazlık oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Devam edeceğiz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız ve yola devam edeceğiz." dedi.

Barajda eksik oyuncu olduğu eleştirilerine yanıt veren genç kaleci, "Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Bizim oyuncularımızla aramızda olan bir şeydi. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.