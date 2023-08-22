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Spor

Altay Bayındır yuvadan uçuyor! İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız kaleci Manchester United'la görüşme gerçekleştirmek için İngiltere'ye gitti.

22 Ağustos 2023 Salı 14:01 - Güncelleme:
Altay Bayındır yuvadan uçuyor! İstanbul'dan ayrıldı
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Fenerbahçe'de ayrılığı sık sık konuşulan Altay Bayındır da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.

HATALI GOL KIRILMAYA NEDEN OLDU

Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Fakat Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı.

ROTA ALTAY BAYINDIR'A DÖNDÜ

Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasına yedek bekleyecek kaliteli bir kaleci arayışlarında rotasını Altay Bayındır'a çevirdi.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro ve bonuslar teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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