Altay Bayındır'a Avrupa'dan iki dev talip

Fenerbahçe'de yeni sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etme düşüncesi var. Altay Bayındır ile yolların ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Başarılı file bekçisine Avrupa'dan 2 talip çıktı.

Yıllardır Altay'ı yakından takip eden Ajax ile Fransız ekibi Monaco'nun 25 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Bu 2 takımın da kısa sürede Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Altay'ın Sarı-Lacivertliler ile mart ayında imzaladığı 4 yıllık sözleşmede 5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olduğu iddia ediliyor.