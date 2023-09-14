Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın gerisinde forma şansı bekliyor.

Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasından ötürü Milli file bekçisinin Manchester United formasıyla çıkacağı muhtemel 4 Premier Lig maçı da belli oldu.

Altay Bayındır'ın, Kamerun'un grup maçlarını oynayacağı sırada Manchester'ın oynayacağı Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa karşılaşmalarında herhangi bir sakatlığı olmaması durumunda forma giymesi bekleniyor.

Ayrıca Kamerun'un gruptan çıkıp bir üst turlara yükselmesi durumunda Altay Bayındır en az 3 karşılaşmada daha kaleyi koruyabilir.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde 176 karşılaşmaya çıkan Altay; kalesinde 204 gol görürken 54 karşılaşmada kalesini gole kapadı.