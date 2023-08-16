Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif!

Taraftarların zaman zaman protestolarına maruz kalan kaleci Altay Bayırdır için son dönemde transfer piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi.

AL TAI HAREKETE GEÇTİ

Sarı lacivertli yönetimin satışına sıcak baktığı Altay için Al Tai Kulübü'nün harekete geçtiği bildirildi.

6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Al Tai'nin, Milli file bekçisi için 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin, tecrübeli eldivene de maaş olarak son derece tatmin edici bir teklif yaptığı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.