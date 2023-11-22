A Milli Takımımız dün akşam deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynana mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Galler, yedinci dakikada Williams'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlayan Ay-yıldızlılar, 70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorla A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na lider olarak katılmayı başardı.

UĞURCAN YERİNİ ALTAY'A BIRAKTI

Mücadelenin 33. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, bir hava topu mücadelesinde sakatlık geçirdi. Bir süre sahada tedavi olan başarılı kaleci yerini Altay Bayındır'a bırakmak zorunda kaldı. Kariyerine Manchester United'da devam eden 25 yaşındaki kaleci performansıyla dikkat çekti.

İNGİLİZ TARAFTARLARI ETKİLEDİ

Andre Onana'nın Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında Manchester United'da kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. Bu yüzden Galler-Türkiye mücadelesini bazı İngiliz futbolseverler de takip etti.

Altay'ın performansını değerlendiren İngilizler, sosyal medyada başarılı kaleciden övgüyle bahsetti.

Bir İngiliz taraftar, "Altay Bayındır, Türkiye'de yedek oyuncu olarak oyuna girdi. Emin ellerdeyiz." yorumu yaparken bir başkası ise, "Altay oyuna girdiğinden beri baya iyi görünüyor." diye yazdı.

ONANA YETİŞEBİLİR

ESPN'in haberine göre Milli Takım kampında sakatlanan Andre Onana, Goodison Park'taki maça yetişmeyi umuyor çünkü sakatlığının iyileşmesi uzun sürecek bir kas gerilmesi olduğu düşünülmüyor.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, İngiltere'nin Malta karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette sakatlanan Marcus Rashford için de endişeli bir bekleyiş içinde.

Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Casemiro, Christian Eriksen, Amad Diallo ve Rasmus Hojlund'un sakatlıkları devam ediyor.