Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılıp, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Bein Sports'a demeçler verdi.

"TÜRKİYE'DEN FARKLI"

"Hayat çok güzel. Gerçekten çok iyiyim. Herkesin yaklaşımı çok sıcak. İlk geldiğimde farklılıklar vardı ama daha önce takip ettiğim için aslında bildiğim bir yere gelmiş gibi oldum. Basketbol maçı gibi, hem izleyenlere zevk veren bir lig. Bizim ülkemizde biraz daha farklı. Burada futbol çok çabuk oynanan bir oyun."

"GURUR VERİCİ"

İlk duyduğum an kendimi çok iyi hissettim. Hep hedefleri olan bir insanım. İlk evde Manchester'ın benimle ilgilendiğini duydum. Burada olmak her futbolcunun hayali. Türk oyuncu olarak burada olmak çok gurur verici."

"AJAX'TAYKEN İSTEMİŞTİ"



"Ten Hag, Ajax döneminde de beni istemişti. Hocamız çok iyi ve pozitif. Her zaman ne yapmamız gerektiğine dair bize toplantılar yapıyor. Futbol basit detaylarla kazanılıyor. Bu seviyede oynadığınız zaman küçük detaylara önem vermelisiniz. Hocamıza teşekkür ediyorum. Her zaman samimi yaklaşıyor. Bir oyuncunun bulunmak istediği yer onun istendiği yerdir. İstendiğim yerde olduğum için mutluyum. Bana verilen bu değeri en iyi şekilde göstermek istiyorum. İlk gittiğimde kaleci Tom benimle çok ilgilendi. Çok pozitif bir insan. Sonraki günlerde bütün oyuncularla tanıştım."

"AYAK UYDURAMADIM"



"Fenerbahçe'de çok değerli ve güzel şeyler yaşadım. 4 senede çok fazla değişkenlik gösteren bir hoca ortamı vardı. Yaklaşık 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım. Birine alıştığın zaman diğerine alışman zor oluyor. Bir hocanın başarılı olabilmesi için zaman ihtiyacı oluyor. Jorge Jesus'un farklı bir sistemi vardı. Biz oyuncular bu sisteme zaman zaman ayak uyduramadık. 4 senede 5-6 maç üst üste aynı stoperlerle oynamamışımdır. Bir kaleci için bu büyük dezavantaj."

"RAKİPLER SİSTEMİ ÇÖZDÜ"



"Ben görev adamıyım. Şans geldiği sürece oynarım. Bir dönem stoper de oynadım. Nerede görev verilirse orada oynarım. Yeter ki sahada olayım. Kendi sistemi olan bir hoca takıma geldiğinde ilk başta rakipler kolay çözemiyor. Jorge Jesus'un kendi sistemi vardı. Dünya Kupası'na kadar bu sistemle oynadık. Rakipler artık bu sistemi çözdüler. Dünya Kupası sonrası bu sisteme devam edince biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında da zaten biraz daha sıkıntılı süreç yaşadık. Her şeye rağmen o sene bir kupa kazanmayı bildik. "

"ÇOK STRES OLUYOR"



"Şampiyon olmak için rakibini yenmen gerekiyor. Türkiye'deki oyuncularda çok stres de oluyor. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bu camianın baskısını kaldırmanız gerekir. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Taraftarın ve camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. Çok fazla mücadele verdik. Ailem de biliyor ben gece gündüz kafamı buna yoruyordum. Dışardaki baskı da benim için sıkıntılı bir süreçti. Oyuncu olarak eleştireceksin ama doğru taraftan eleştirmek lazım. O insanın da bir ailesi ve hayatı var. Kendi kendime benim bir terapi almam lazım dedim. Ne kadar iyi bir insan olsan da insanların düşüncelerini değiştiremezsin. Her futbolcunun dışardan destek alması gerektiğini düşünüyorum."

"TARAFTARIN DESTEK VERMESİ LAZIM"



"Sezon başında herkesle birlikteydim. Çok iyi transferler yaptı Fenerbahçe. Hepsi iyi insan. Güzel bir birlikteliğin sonrasında başarının geleceğine inanıyorum. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun dışardan gelen enerjinin de pozitif olması gerekiyor. Taraftarın her zaman takıma destek vermesi lazım. Sürekli galibiyet gelmese bile... İsmail hocamla yıllar önce yolumuz kesişti. İyi niyetli ve işini layığıyla yapan bir insan. İnşallah başarılı ve mutlu olur."

"BİR ABİ GİBİYDİ"



"Transfer sürecimde çok destek oldu. Bir başkan değil de bir abi gibi. İşini iyi yapmaya çalışan biri. Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Bunu canlı gören biriyim. Oyunculara bir abi gibi yaklaşıyor. Onun da verdiği bu mücadele inşallah şampiyonlukla kapatır. Kendisinin buna ihtiyacı var."

"GÜZEL BİR DUYGU OLACAK"



"Galatasaray ile karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Onların buraya gelecek olması... Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Benim için ülkemin takımı her zaman önemlidir ama sahaya çıktığımızda biz de kazanmak için oynayacağız. Buraya geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırlayacak. Galatasaray camiasının da beni orada çok iyi karşılayacağına eminim. Galatasaray ile karşılaşmak benim için güzel bir his."

G.SARAY'DA ONAR MI?



"Galatasaray'da forma giyer misin?"

"Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım. O anki süreç, zaman... Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka. Ama sonuçta bizler profesyonel oyuncularız, hayatımıza o şekilde bakmamız gerekiyor.