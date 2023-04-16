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Spor

Altay Bayındır'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta görev alamayan Altay Bayındır'ın durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

16 Nisan 2023 Pazar 18:23 - Güncelleme:
Altay Bayındır'dan kötü haber
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşılaşmasında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.

Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Altay Bayındır, bu sezon 40 maçta sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.

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