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Spor

Altay Bayındır'dan kötü haber!

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Genç eldiven ayrıca sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarını kaçıracak.

AA15 Mart 2024 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Altay Bayındır'dan kötü haber!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin, 17 Mart Pazar günü Liverpool'a karşı oynanacak İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

A Milli Takım, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Maç, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak. Maça, başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı ev sahipliği yapacak.

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