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Spor

Altay Bayındır'ı sevindiren haber

Sezon başında Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır için sevindiren haber geldi. Başarılı kalecinin kısa süre içerisinde kaleyi Onana'dan devralması bekleniyor.

6 Aralık 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ı sevindiren haber
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'ın Kırmızı Şeytanlar ile ilk resmî maçına ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Millî kaleci henüz Andre Onana'yı kesip sahaya çıkamadı ve bunun için Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasını bekliyor.

13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giyecek olan Onana, United'da kalede olmayacak. Bu süreçte kaleyi Altay'ın korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

ERİK TEN HAG'DAN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

Galatasaray ile İstanbul'da oynanan ve 3-3 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından gazetecilerin Altay Bayındır ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Erik ten Hag, "Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DAVİD DE GEA İDDİASI

Manchester United ile sözleşmesi bittikten sonra yollarını ayıran ve şu anda serbest statüde olan De Gea'nın ocak ayı transferinde Premier Lig devine geri döneceği konuşuluyordu. Ancak son iddialar, Altay'ı sevindirecek cinsten...

Daily Mail'de yer alan habere göre Newcastle United, omuz sakatlığı nedeniyle beş ay kadar sahalardan uzak kalan olan kaleci Nick Pope'un yerine eski Manchester United kalecisi David De Gea'yı transfer etmek istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde United'da Altay yerini kaybetmemiş olacak.

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