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Spor

Altay evinde Bandırmaspor ile yenişemedi

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Altay evinde Bandırmaspor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay, sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk,

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Naderi (Dk.88 Özgür Özkaya), Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk.88 Mehmet Gürbüz), Salih Sarıkaya, Paixao, Arda Gezer (Dk.73 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk (Dk 61 Kutay Yokuşlu),

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk.46 Levent Ayçiçek), Sedat Şahintürk (Dk.88 Tshıbangu), Mustafa Saymak, Koutroumpis, Okan Alkan (Dk.88 Alpay Koldaş), Dembele (Dk.80 Atabey Çiçek), Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Emir Şenocak (Dk.46 Oğuz Kağan Güçtekin)

GOLLER: Dk.65 Mustafa Saymak (Beyçimento Bandırmaspor), Dk.83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Dk.44 Zeki Yıldırım, Dk.44 İbrahim Öztürk (Altay), Dk.44 Mulumba, Dk.70 Gkelios, Dk.90 Tshibangu, Dk.90+2 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)

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