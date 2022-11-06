Altay evinde galibiyeti unuttu

Evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 6 puan toplayan siyah-beyazlılar olası 15 puan kaybetti. İzmir'deki tek zaferini 11 Eylül'de Bodrumspor karşısında 2-0'lık skorla alan Altay, 12'inci adamın önünde 4 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Bandırmaspor karşısındaki dün talihsiz bir golle geriye düşmesine rağmen usta forveti Paixao'nun kafa golüyle 1 puanı kurtaran Altay, mücadelesi ve futboluyla taraftarının alkışını topladı. Oynadığı 12 maçta 12 puana ulaşan İzmir ekibi, 12'nci haftayı düşme hattının üzerinde tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlılarda bileğinden sakatlık yaşasan kaptan İbrahim'in Altınordu derbisi öncesi durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KALOĞLU: PES ETMİYORUZ

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bandırmaspor maçının ardından kazanabilecekleri bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Haftalardır üçüncü bölge oyunlarını çalışıyoruz. Kale önündeki son vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Takımın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesi beni sevindirdi. Pes etmeyen bir takımız. Kolay kolay yenilen bir takım değiliz. Ligin en çok koşan ve mücadele eden takımıyız. Bunu bir kez daha gösterdik. Daha iyi olmaya devam edeceğiz. Kolay değildi, 1 puan 1 puandır. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gurur kaynağımız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanla devam edeceğiz" dedi.

PAIXAO'DAN 7'NCİ GOL

Ligde geçen hafta Sakaryaspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Altay'ın gol makinası Marco Paixao, dün de Bandırmaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Daha önce 1'inci Lig'de 3 kez gol kralı olan Portekizli yıldız 38 yaşına gelmesine rağmen gollerine devam ederek taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu. Son 4 haftayı boş geçmeyen Paixao, takımının son 4 maçta attığı 5 golün tamamını kaydetti.