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Spor

Altay koronavirüsün yaralarını milli arada saracak

24 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen TFF 1. Lig takımı Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada hasta oyuncularının takıma dönmesini bekliyor.

DHA01 Kasım 2020 Pazar 13:18 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 13:18
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TFF 1’inci Lig’de koronavirüs şokuyla sarsılan Altay, gelecek hafta milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada toparlanmayı hedefliyor. Toplam 24 futbolcusunda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) maçları ertelenen siyah-beyazlılarda antrenmanlara çıkan oyuncu sayısının 12’ye yükseldiği öğrenildi. İzmir temsilcisine bugün bir test daha yapılacak.

Altay’da toplam 14 futbolcunun test sonuçlarının negatif çıkması durumda, siyah-beyazlı ekip salı günü İzmir’de Karatay Termal 1922 Konyaspor’la oynanacak kupa maçına çıkmaya hazır olacak. Kupa sınavından sonra ligde cuma günü Balıkesirspor’u konuk edecek Altay’da teknik direktör Yücel İldiz, “Ligde iyi bir ivme yakalamıştık. Milli maç arasını iyi değerlendirirsek kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

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