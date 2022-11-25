Altay taraftarının deplasman sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay maçıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Güvenlik nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı. Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Göztepe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda misafir takım tribünü bilet satışı bugün baat 17.00'de Passolig sistemi üzerinden Altay taraftarlarına yapılacaktır. Bilet fiyatları 40 TL olacaktır" denildi.