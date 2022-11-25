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Spor

Altay taraftarının deplasman sevinci

Göztepe-Altay arasında oynanacak İzmir derbisine Altay taraftarının alınmayacağı açıklanmıştı. Gelen son bilgiler ile birlikte deplasman yasağının uygulanmayacağı ve Altay taraftarının Gürsel Aksel Stadı'na alınacağı açıklandı.

DHA25 Kasım 2022 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Altay taraftarının deplasman sevinci
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Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay maçıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Güvenlik nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı. Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Göztepe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda misafir takım tribünü bilet satışı bugün baat 17.00'de Passolig sistemi üzerinden Altay taraftarlarına yapılacaktır. Bilet fiyatları 40 TL olacaktır" denildi.

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