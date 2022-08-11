İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9364
  • EURO
    18,5275
  • ALTIN
    1029.61
  • BIST100
    2868.44
Spor

Altay'a taraftarlardan büyük destek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon öncesi son antrenmanını yüzlerce taraftar destek verdi.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 22:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın saat 21.00'de oynanacak Altay-Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren Altay'a, siyah-beyazlı renklere gönül veren yüzlerce taraftar moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette futbolcuları yanlarına çağıran taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlar söyleyerek takıma destek oldu. Taraftarlar futbolculara başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.