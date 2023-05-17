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Spor

Altay'da fatura Efe Sarıkaya'ya kesildi

Altay'ın genç savunmacısı Efe Sarıkaya, teknik direktör Tuna Üzümcü tarafından ligin son haftalarında yedek kulübesine çekildi. Sarıkaya, son olarak ilk 11'de mart ayında oynanan Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkmıştı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Altay'da fatura Efe Sarıkaya'ya kesildi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya, bu sezon Altay formasıyla 26 maçta çıktı. Genç futbolcu, bu mücadelelerin 22'sine ilk 11 başlarken, 4'üne ise sonradan dahil oldu. Takımın başına Tuna Üzümcü'nün geçmesiyle birlikte Efe Sarıkaya özellikle son haftalarda forma şansını bulmakta zorlandı. Üzümcü, ilk geldiğinde takımın oyuncu kadrosuna çok bozmasa da son haftalarda yavaş yavaş kendi sistemini oturtup değişikliklere gitti.

Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı takımın başına geçtikten sonra savunmadaki değişikliklerine devam etti ve İbrahim Öztürk'den sonra sezon başından beri istikrarlı bir şekilde forma giyen Efe Sarıkaya'yı da yedek kulübesine çekti. Sarıkaya, son olarak ilk 11'de mart ayında oynan Çaykur Rizespor maçında çıkmıştı ve o günden bu yana ilk 11'de forma şansı bulamadı.

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