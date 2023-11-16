Altay'da Murat Pervane dönemi

Altay Spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Pervane seçildi.

Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul, divan kurulunun seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Genel kurula katılanların Altay Marşı'nı okunmasının ardından söz alan mevcut başkan Ayhan Dündar, 1.5 yıldır sürdürdüğü başkanlığı döneminde çokça fedakarlık göstererek bayrağı teslim etme gününe geldiklerini söyledi.

Altay için çok zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Dündar, "Yola çıktığımız andan bu yana geçen sürede çok daha fazlasını yapmak istedik ama imkanlar doğrultusunda görevimizi Altaylılara yakışan şekilde, hiçbir kirli işlere mahal vermeden sürdürmeye çalıştık. Maalesef bazen elden gelmeyen durumlar olabiliyor. Kulübümüz herkesin bildiği üzere çok büyük mali sorumluluğun altında can çekişme noktasında, hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Dündar, bundan sonra da Altay'a ne gerekiyorsa yapacaklarını ve destek vereceklerini belirterek, Altay'ın yeniden ayağa kalkabilecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada, yönetim ibra edildi.