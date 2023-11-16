İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6689
  • EURO
    31,1958
  • ALTIN
    1828.03
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altay'da Murat Pervane dönemi

Altay Spor Kulübü'nde bugün yapılan seçimlerle yeni başkan Murat Pervane oldu.

16 Kasım 2023 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Altay'da Murat Pervane dönemi
ABONE OL

Altay Spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Pervane seçildi.

Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul, divan kurulunun seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Genel kurula katılanların Altay Marşı'nı okunmasının ardından söz alan mevcut başkan Ayhan Dündar, 1.5 yıldır sürdürdüğü başkanlığı döneminde çokça fedakarlık göstererek bayrağı teslim etme gününe geldiklerini söyledi.

Altay için çok zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Dündar, "Yola çıktığımız andan bu yana geçen sürede çok daha fazlasını yapmak istedik ama imkanlar doğrultusunda görevimizi Altaylılara yakışan şekilde, hiçbir kirli işlere mahal vermeden sürdürmeye çalıştık. Maalesef bazen elden gelmeyen durumlar olabiliyor. Kulübümüz herkesin bildiği üzere çok büyük mali sorumluluğun altında can çekişme noktasında, hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Dündar, bundan sonra da Altay'a ne gerekiyorsa yapacaklarını ve destek vereceklerini belirterek, Altay'ın yeniden ayağa kalkabilecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada, yönetim ibra edildi.

  • Altay Spor Kulübü
  • yeni başkan
  • murat pervane

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.