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Spor

Altay'da Mustafa Denizli'den dev operasyon

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edecek Altay kendi tesislerindeki ilk etap hazırlıklarını bitirirken, yarın başlayacak Erzurum kampı öncesi Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kadroda eleme yapacağı öğrenildi.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 14:47 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:47
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Dış transferde şimdiye kadar İsveçli stoper Eric Björkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam'a sözleşme imzalatan İzmir temsilcisinde, geçen sezonki kadrodan bazı yerli futbolcuların Erzurum kampına götürülmeyeceği ifade edildi.

Geçen sezon göreve gelir gelmez Yekta, İlhan, Gençer, Lokman, Abdullah ve Harun'u kadro dışı bırakan Teknik Direktör Mustafa Denizli, bu isimlerle birlikte geçen sezondan Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Mossoro, Ozan Evrim ve Rıdvan'ı yeni sezon çalışmalarına davet etmedi.

Altay'da antrenmanlara çıkan Ziya, Zeki, Berkay, Deniz Kadah, Özgür ve Kuban gibi futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılar, Erzurum'da 6 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'la özel maç yapacak.

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