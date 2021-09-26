Altay'ın en golcüsü Karamoko Bamba

DHA 26 Eylül 2021 Pazar 11:37 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 11:37

İzmir ekibinde Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Bamba, attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Rayan ve Hollandalı sağ kanat Kappel 2, Şilili 10 numara Cesar Pinares, Senegalli ön libero Khaly Thiam, Portekizli golcü Marco Paixao, Şilili sol kanat Martin Rodriguez, İsveçli stoper Eric Björkander ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano 1'er kez ağları havalandırdı.

Altay'da yerli oyuncular gol atma başarısı gösteremezken, skor yükünü yabancı futbolcular çekti. Siyah-beyazlılar attığı 14 golün 12'sini ayakla, 2'sini kafayla kaydetti. İzmir temsilcisinde Rayan, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında, Björkander ise Çaykur Rizespor deplasmanında kafayla rakip fileleri sarstı. Atılan 14 golün 10'una Bamba (4), Rayan (2), Pinares, Rodriguez, Björkander ve Thaciano olmak üzere yeni transferler imza atarken, 4 gol daha önce de kadroda yer alan Kappel (2), Thiam ve Paixao'dan geldi. İlk 7 haftada sadece Göztepe maçında penaltı kazanan Altay'da Thaciano vuruşu gole çeviremedi.