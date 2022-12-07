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  • Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan, Süper Lig takımlarının radarında
Spor

Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan, Süper Lig takımlarının radarında

Altay forması giyen Eren Erdoğan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2001 doğumlu oyuncu, oynadığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan, Süper Lig takımlarının radarında
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eren, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi. Başarılı futbolcu, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında 1'er asist yapma başarısı gösterirken, Boluspor'a karşı da 1 gol kaydetti. Eren, bu süreçte sadece Altınordu'ya karşı sessiz kaldı. Öte yandan Altay'ın genç futbolcusunun bu performansının birçok Süper Lig takımının dikkatini çektiği de öğrenildi.

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