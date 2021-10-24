İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'ın golleri son 15 dakikada geliyor
Spor

Altay'ın golleri son 15 dakikada geliyor

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve 15 puanda kalan Altay, bulduğu 16 golün 6'sını müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

DHA24 Ekim 2021 Pazar 12:09 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 12:09
ABONE OL

İzmir ekibi, ilk 15 dakikalar ve 16-30'uncu dakikalarda 1'er gol atabilirken, 31-45'inci dakikalar arasında 3 gole imza attı. İkinci yarılara da tutuk başlayan siyah-beyazlılar, 46-60'ıncı dakikalar arasında 2 kez gol sevinci yaşarken, 61-75'inci dakikalarda 3 kez rakip fileleri sarstı. Siyah-beyazlılar, 76'ncı dakikadan sonra 6 kez skor tabelasını değiştirdi.

Altay, ilk haftada evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçında 86'ncı dakikada Thaciano, 4-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 85'inci dakikada ve dış sahada 3-1 yenildiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 90+1'inci dakikada Rayan, 2-1 zaferle ayrıldığı Göztepe derbisinde 90+3'üncü dakikada Paixao, seyircisi önünde 2-1 aldığı Beşiktaş müsabakasında 88'inci dakikada ve son olarak 2-1 mağlup olduğu Malatyaspor deplasmanında 84'üncü dakikada Bamba ile goller buldu. Altay'ın son bölümlerde bulduğu 6 golün 2'si puana direkt etki etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.