İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2271
  • EURO
    30,0161
  • ALTIN
    1816.35
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altay'ın hasreti dinmedi; Yine kayıp

Trendyol 1. Lig'de Altay, 10. hafta mücadelesinde evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.

29 Ekim 2023 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Altay'ın hasreti dinmedi; Yine kayıp
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Altay, 10. hafta mücadelesinde evinde Sakaryaspor'u ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Altay'ın golünü 20. dakikada Marcao Paixao, Sakaryaspor'un gollerini ise 54. dakikada Yonathan Del Valle ve 85. dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti.

Yeni teknik direktörü Bahloul Djilali ile ilk kez taraftarın karşısına çıkan ve ligde sadece 1 galibiyeti olan Altay, bu sonuçla birlikte 5 puanla son sırada konumlandı. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Sakaryaspor ise 15 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Altay, Bandırmaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

  • Altay-Sakaryaspor
  • mağlup
  • Trendyol 1 Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.