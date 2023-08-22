Altaylı İbrahim Öztürk, 42 yaşında rekor kırdı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini İbrahim Öztürk'ün attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. 42 yaşındaki deneyimli savunmacı, takımına üç puan kazandırmasının yanı sıra bu golle birlikte Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de gol atan en yaşlı oyuncu ünvanına sahip oldu. Öte yandan İbrahim Öztürk, 2021-2022 sezonunun son maçında Kasımpaşa filelerini havalandırarak, Süper Lig'de bu rekoru elde etmişti.

ALTAY'I TECRÜBELİ OYUNCULAR TAŞIYOR

Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftası geride kalırken, Altay'ın kaydettiği iki gol de tecrübeli oyunculardan geldi. İlk hafta İzmir temsilcisinin tek golünü 38 yaşındaki Portekizli oyuncu Marco Paixao, ikinci hafta ise siyah-beyazlıların yine tek golünü İbrahim Öztürk kaydetti.