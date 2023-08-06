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Spor

Altın madalya bizim! Mete Gazoz Dünya Şampiyonu

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters2i 6-4'lük skorla mağlup eden Mete Gazoz, dünya şampiyonu oldu. Ayrıca milli sporcu 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

6 Ağustos 2023 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Altın madalya bizim! Mete Gazoz Dünya Şampiyonu
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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

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