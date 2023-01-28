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Spor

Altınordu evinde Boluspor ile yenişemedi

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Altınordu evinde Boluspor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Altınordu'da 90. dakikada penaltı atışını kullanan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine atış tekrarlandı. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Alper Akarsu, Ferdi Karadoruk, Ömer Lütfü Aydın

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 61 Metehan Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük (Dk. 80 Muzaffer Kocaer), Ali Özgün

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 73 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 90+4 Posmac), Bregu (Dk. 87 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 73 Gökhan Alsan), Ndlovu (Dk. 73 Balde)

GOLLER: Dk. 58 Ndlovu (Dyorex Boluspor), Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Bülent Cevahir, Dk. 9 Eray Ataseven, Dk. 50 Onur Ulaş, Dk. 89 Melih Okutan, Dk. 90+5 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

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