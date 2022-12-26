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Spor

Altınordu evinde Çaykur Rizespor ile yenişemedi

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Altınordu evinde Çaykur Rizespor ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Altınordu'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Ünal, takımın başında ilk defa sahaya çıktı. İzmir temsilcisi 8 maç sonra sahadan puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor oyuncu değişiklik hakkını tamamladıktan sonra Alper Potuk sakatlandığı için son bölümü 10 kişi oynadı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Hüseyin Aylak

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya (Dk. 62 Volkan Fındıklı), Erdi Dikmen, Ali Dere, Şeref Özcan (Dk. 78 Gökberk Efe), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş, Emircan Gürlük, Metehan Yilmaz, Ahmet İlhan Özek

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş (Dk. 23 Sefa Yılmaz), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 72 Ercan Coşkun), Kubilay Kanatsızkuş, Eren Emre Aydın (Dk. 72 Papa), Alper Potuk, Bolasie (Dk. 60 Miya), Mithat Pala, Deniz Hümmet

SARI KARTLAR: Dk. 4 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 42 Metehan Yılmaz, Dk. 57 Kubilay Aktaş (Altınordu), Dk. 27 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)

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