İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7207
  • EURO
    7,3354
  • ALTIN
    361.616
  • BIST100
    94269.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da 6 futbolcu korona kampında!
Spor

Altınordu'da 6 futbolcu korona kampında!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 6 futbolcu koronavirüs salgını nedeniyle Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde karantina altında tutuluyor.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:01
ABONE OL

İzmir ekibinin ligde 16 Mart'ta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından evi olan futbolcular izinli olarak evlerine giderken, tesiste kalan Yasin, Muhammed, Okan, Kahraman ve Berkay, 24 gündür kamp merkezinden bir daha çıkamadı. Bu futbolcuların arasına Oğulcan da bir günlük özel iznin ardından dahil oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Altınordu yönetimi bir dizi önlemler aldı. Kulüp doktoru tarafından sağlık kontrolleri yapılan karantinadaki futbolcularda herhangi hastalık belirtisine rastlanmaması üzerine kamp merkezine giriş çıkışlar yasaklandı. Dış dünyadan izole edilen futbolcular, evlerinde çalışmak zorunda kalan takım arkadaşlarının aksine, tesisin içinde yer alan antrenman sahasını kullanma şansını elde etti. Tesiste sayısı düşürülen personelin de hijyen kurallarına dikkat ettiği belirtildi.

Ferhat dededen duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.