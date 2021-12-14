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Spor

Altınordu'dan Kocaelispor karşısında müthiş geri dönüş

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kocaelispor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

14 Aralık 2021 Salı 22:13 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 22:13
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

Altınordu, 84. dakikada Recep Aydın'ın kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Korcan Çelikay, kullanılan penaltıda topu kontrol etmeyi başardı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

GOLLER: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)

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