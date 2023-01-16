İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7911
  • EURO
    20,3667
  • ALTIN
    1157.79
  • BIST100
    5022.69
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'nun 9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Spor

Altınordu'nun 9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu, Gençlerbirliği karşılaşmasında 3 puan alarak ligdeki 9 maçlık kazanamama serisine son verdi.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Altınordu'nun 9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
ABONE OL

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de son 9 maçındaki başarısız sonuçlardan sonra adeta kazanmayı unutmuştu. Kırmızı-lacivertli takım, bu süreçte sadece 1 beraberlik alırken, kalan 8 maçtan da mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisi, takımın başına Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı getirerek bir çıkış yolu ararken, bir de transfer dönemini hızlı geçirip 5 oyuncu kadrosuna katınca çıkış yapmaması kaçınılmaz oldu. Altınordu, bu süreçteki ilk müsabakası olan Gençlerbirliği'ni geriden gelip 2-1 mağlup ederek aylar sonraki ilk galibiyetini almış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.