Altınordu'nun 9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de son 9 maçındaki başarısız sonuçlardan sonra adeta kazanmayı unutmuştu. Kırmızı-lacivertli takım, bu süreçte sadece 1 beraberlik alırken, kalan 8 maçtan da mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisi, takımın başına Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı getirerek bir çıkış yolu ararken, bir de transfer dönemini hızlı geçirip 5 oyuncu kadrosuna katınca çıkış yapmaması kaçınılmaz oldu. Altınordu, bu süreçteki ilk müsabakası olan Gençlerbirliği'ni geriden gelip 2-1 mağlup ederek aylar sonraki ilk galibiyetini almış oldu.