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Spor

Altınordu'nun en istikrarlısı Ali Dere

Spor Toto 1. Lig'de devre arasına 13 puanla 18'inci sırada giren Altınordu'da sol bek Ali Dere, ilk yarıda oynanan 18 karşılaşmada da forma giyen tek futbolcu oldu.

DHA28 Aralık 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Altınordu'nun en istikrarlısı Ali Dere
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İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu tüm müsabakalara ilk 11'de çıkarken, 14 karşılaşmada 90'ar dakika oynadı. Boluspor (D), Göztepe (D), Ankara Keçiörengücü ve Adanaspor (D) maçlarında oyundan alınan Ali Dere, toplam 1496 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-lacivertli formayla ilk devrede iç sahada oynanan Manisa FK karşılaşmasında 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarsan tecrübeli savunmacı, 3-1'lik yenilgide takımının tek golünü kaydetti. Ali, görev aldığı maçlarda bir kez bile kart görmeyerek alkış topladı. Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli defans oyuncusu, geçen sezon İstanbulspor'dan geldiği İzmir ekibinde 2 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlamıştı.

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