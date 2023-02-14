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Spor

Altınordu'nun futbol okulu antrenörü Etem Tambay depremde hayatını kaybetti

Altınordu'nun, Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybetti.

IHA14 Şubat 2023 Salı 10:34 - Güncelleme:
Altınordu'nun futbol okulu antrenörü Etem Tambay depremde hayatını kaybetti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili sarsan deprem felaketinden etkilenmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde futbol okulu olan Altınordu'nun, Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesi yaşanan depremde hayatlarını kaybetti.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörümüz Etem Tambay ve ailesinin yaşanan depremden dolayı vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

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