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Spor

Altınordu'nun hocası Gökhan Ünal savunmada Selim Ay'a güveniyor

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, mevcut durumdaki en büyük sıkıntılarının savunmada olduğunu belirterek, yeni transferleri stoper Selim Ay'ın bu bölgede toparlayıcı unsur olacağını söyledi.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Altınordu'nun hocası Gökhan Ünal savunmada Selim Ay'a güveniyor
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Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, yeni transferlerin takıma verdiği katkıyı İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Spor Toto 1. Lig'de ilk hedeflerinin gol yemeden maç kazanmak olduğunu söyleyen Ünal, bunun için de çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Gökhan Ünal, "Bizim ilk hedefimiz gol yemeden maçları kazanmak. Bu özgüveni sağlarsak takım içerisinde maçları kazanmamız daha kolay olacak. Bunun içinde çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIN BİRBİRİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Takımdaki oyuncuların birbirini tanımasının çok önemli olduğunu ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, "Ali Özgün'ün özelliklerini bildiğim için oyunculara da anlattım. Takımdaki oyuncuların birbirini tanıması çok önemli. Ali, golcü olmasının dışında top saklayabilen bir oyuncu. Benim için gol atması kadar önemli olan takım arkadaşlarına duvar olup köprü görevi görmesi. Gol atacak, gol de attıracak. Zaten çıktığı ilk maçta bunu yaptı. Bir süredir oynamadığı için yavaş yavaş fizik olarak toparlıyor. 1-2 maç sonra Ali bize daha fazla katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ GOL YEMEDEN MAÇLARI KAZANMAK"

"Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız savunma anlamında" diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Bunun için de çalışmalara başladık. Selim Ay savunmaya yeni transferimiz, geldiği kulüpte problemler yaşamıştı ve uzun bir süre oynamamanın verdiği eksiklikleri vardı. Çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içinde de güvendiğim oyunculardan birisi. Defansif anlamda saha içinde takım arkadaşlarına vereceği direktiflerle çok faydalı olacaktır. Bunu önümüzdeki maçlarda da göreceğiz. Bizim ilk hedefimiz gol yemeden maçları kazanmak. Bu özgüveni sağlarsak takım içerisinde maçları kazanmamız daha kolay olacak. Bunun içinde çalışmalarımızı yapıyoruz."

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