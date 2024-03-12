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Spor

Amartey ve Gedson'dan maç sonu açıklamaları

Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.

12 Mart 2024 Salı 00:23 - Güncelleme:
Amartey ve Gedson'dan maç sonu açıklamaları
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Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçından sonra konuştu.

GEDSON FERNANDES

"Aslında çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor."

"Geliştirmemiz gereken şeyler var, bunları yapmalıyız. Taraftarımız bunu hak etmiyor."

DANIEL AMARTEY

"Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü. Söylemesi zor, futbol bazen böyledir. Şu noktada birlikte olmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz."

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