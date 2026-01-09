İSTANBUL 15°C / 8°C
  Amed Sportif Faaliyetler, tek golle kazandı
Spor

Amed Sportif Faaliyetler, tek golle kazandı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti 45+1. dakikada Diagne'nin golü getirdi.

9 Ocak 2026 Cuma 23:35
Amed Sportif Faaliyetler, tek golle kazandı
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest (Dk. 46 Traore), Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Sabia (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan (Dk. 67 Hasani), Diagne

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Ferhat Yazgan (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmet Ildız, Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Pedrinho (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 61 Mame Thiam)

Gol: Dk. 45+1 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erkan Kaş, Dk. 74 Mame Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 63 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

  • Amed Sportif
  • Trendyol 1. Lig
  • çorum fk

