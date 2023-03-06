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Spor

Amedspor maçında kalp spazmı geçiren Bursaspor'un hocası İsmail Ertekin'den iyi haber

Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör İsmail Ertekin'in taburcu edildiği duyuruldu.

6 Mart 2023 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
Amedspor maçında kalp spazmı geçiren Bursaspor'un hocası İsmail Ertekin'den iyi haber
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Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının devre arasında kalp spazmı geçiren ve hastaneye kaldırılan ev sahibi takımın teknik direktörü İsmail Ertekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği açıklandı.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden İsmail Ertekin'in sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Dünkü karşılaşmanın devre arasında tansiyon yüksekliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin kontrol amaçlı geceyi hastanede geçirmiştir. Teknik Direktörümüz bugün taburcu edilmiş olup genel sağlık durumu iyidir. Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz."
  • İsmail Ertekin
  • Bursaspor
  • Amed Sportif Faaliyetler

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