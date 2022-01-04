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Spor

Amin Younes Sivasspor'a doğru

DG Sivasspor, 28 yaşındaki Lübnan asıllı Alman oyuncu Amin Younes ile yakından ilgileniyor.

IHA4 Ocak 2022 Salı 14:54 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 14:54
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Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bonservisi Napoli'de olan ve Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Amin Younes'e kancayı taktı. İlk olarak menajer aracılığıyla Younes ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, deneyimli oyuncuyu takıma katmayı hedefliyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca 296 maçta 45 gol, 41 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, 16 kez sarı kartla, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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