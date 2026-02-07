Amir Murillo: Gerçekten çok gururlu hissediyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu.

"Buraya ilk geldiğinde neler hissettin?"

"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni buraya transfer ettikleri için minnettarım. Dediğim gibi gerçekten mutlu hissediyorum."

"Beşiktaş tarihinin ilk Panamalı oyuncusu olacaksın. Bu sana neler hissettiriyor?"

"Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok gururlu hissediyorum. İlk Panamalı olmak gurur verici. Takımım için iyi iş çıkarmak istiyorum. Takımıma destek olup burada tarih yazmak istiyorum. Eğer istediklerimi başarırsam, belki de burada daha fazla Panamalı oyuncu oynayabilir."

"Daha önce Marsilya'da: "Marsilya'ya transfer olduktan sonra artık Panamalılar Marsilya'yı destekliyor" demiştin."

"Artık Panamalılar Türkiye'de Beşiktaş'ı destekleyecektir diye düşünüyorum. Buraya geldikten sonra tüm Panama halkının Beşiktaş'ı destekleyeceğine eminim. Panama halkının artık yeni bir gözdesi var diyebiliriz."

"Beşiktaş'tan teklif aldığında ilk tepkin ne oldu? Bu transferde sana "evet" dedirten en büyük şey neydi?"

"Gerçekten çok ama çok mutluyum. Beşiktaş, gerçekten futbol dünyasının büyük kulüplerinden biri. Ayrıca benim için de yeni bir meydan okuma fırsatı. Bana planladıkları projeyi anlattılar ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Büyük Beşiktaş tarihinin bir parçası olmak istedim. Bu yüzden de son derece hırslı ve aç bir şekilde takımıma yardımcı olmak için buradayım."

"Sosyal medyada ve çevrenden gelen tepkiler nasıldı? Taraftarın ilgisi sende nasıl bir duygu yarattı?"

"Haberler çıkar çıkmaz beni adeta mesaj yağmuruna tuttular. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü buraya gelmem için bana gerçek bir tutku ve sevgi hissettirdiler. Umarım sahada onların bana gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim."

"Kendini sahada nasıl tanımlarsın? Beşiktaş taraftarı nasıl bir Murillo izleyecek? Seni en iyi anlatan özelliğin nedir?"

"Bence, çalışkan olmam olabilir. Ayrıca "aç" bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Zaten bunun için buradayım. Hem başarıya aç hem de bu tutkuya sahip olduğum için."

"Daha önce farklı liglerde, kültürlerde deneyim kazandın. Bu liglerin sana kattığı en büyük şey ne oldu?"

"Olgunluk" diyebilirim. Çünkü artık futbola daha farklı bir gözle bakıyorum. Bu özelliğim sayesinde takımıma destek olabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarımdan öğreneceklerimle harmanlayarak takıma elimden geldiğince destek olmak istiyorum.

"Buraya gelmeden önce futbol dünyasından biriyle konuştun mu? Türkiye, Beşiktaş taraftarı ve atmosfer için sana ne söylediler?"

"Milli takımdan bir arkadaşım var, şu anda Türkiye 2. Lig'de forma giyiyor. Onunla konuştum ve bana taraftarlar ile ilgili hep olumlu şeyler söyledi. Taraftarların çok tutkulu ve futbola aşık olduklarından bahsetti. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bu yolculuğa çıkacak olmak son derece keyif veren bir durum. Türkiye'de çok farklı bir taraftar kültürü var."

"Tüpraş Stadyumu'nda oynama fikri sende nasıl bir heyecan yaratıyor?"

"Benim için gerçekten çok güzel bir his. Atmosfere bayıldım. Küçükken en büyük hayalim, bunun gibi bir stadyumda oynamaktı. Aslında benim için bir hayalin gerçek olması gibi bir şey bu. Bu yüzden böyle bir taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum."

"Daha önce Türkiye'ye hiç geldin mi? Türkiye hakkında daha önceden bildiğin veya duyduğun bir şey var mıydı? Bildiğin Türkçe kelime var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misin?"

"Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Aslında bir kere sadece aktarma yapmak için havaalanına gelmiştim, o kadar. O yüzden sadece havaalanını görmüştüm ama başka bir yere girmedim hiç. Ama Süper Lig'den birkaç maç izledim. Bu yüzden buradaki futbol ile alakalı bilgim var. Gerçekten çok kaliteli bir lig."

"Son olarak, Beşiktaş taraftarına ve tüm Panama halkına buradan bir mesajın var mı?"

"Beşiktaş taraftarına mesajım, güzel mesajları için onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım en yakın zamanda görüşürüz ve burada her maçın keyfini çıkarırsınız."