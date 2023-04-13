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Spor

Anadolu Efes 4 sezon sonra son 8'e kalamadı

THY Avrupa Ligi'nde play-off şansı kalmayan Anadolu Efes, normal sezonun son maçında Monaco'yu misafir edecek.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Anadolu Efes 4 sezon sonra son 8'e kalamadı
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THY Avrupa Ligi'nde play-off şansı kalmayan Anadolu Efes, normal sezonun son haftasında Monaco'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 33 maçta 16 galibiyet ve 17 yenilgisi bulunan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada yer alıyor.

21 galibiyet ve 12 yenilgiyle 4. sırada bulunan Monaco, play-off'a katılma hakkını garantiledi.

İki ekip sezonun ilk yarısında Monaco'da karşılaşmış ve normal süresi 82-82 biten maçı Fransa temsilcisi 95-92 kazanmıştı.

ANADOLU EFES 4 SEZON SONRA SON 8'DE YOK

THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes, 2017-2018 sezonunun ardından ilk kez son 8 takım arasına kalamadı.

2018-2019 sezonunda play-off'ta Barcelona'yı geçip 4'lü Final'de Fenerbahçe'nin rakibi olan lacivert-beyazlı takım, finale yükselme başarısı göstermişti. Anadolu Efes, finalde CSKA Moskova'ya kaybederek 2. olmuştu.

Bir sonraki sezon 28 maç sonunda 24 galibiyetle lider durumda bulunan Ergin Ataman'ın ekibi, pandemi nedeniyle ligin iptal edilmesi sonrasında kupa hasretini sürdürmüştü.

2020-2021 sezonunda play-off'ta Real Madrid'i eleyen Anadolu Efes, yarı finalde CSKA Moskova'yı, finalde ise Barcelona'yı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Geçtiğimiz sezon da başarısını sürdüren lacivert-beyazlı ekip, play-off'ta Olimpia Milano'yu, yarı finalde Olympiakos'u, finalde ise Real Madrid'i geçerek kupaya uzanmıştı.

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