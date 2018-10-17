Anadolu Efes: 79 Zalgiris Kaunas: 93
Anadolu Efes, Euroleague'in 2. haftasında Zalgiris Kaunas'a 79-93 mağlup oldu.
Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadele sonunda Zalgiris Kaunas'a 79-93 mağlup oldu.
Anadolu Efes bu sonuçla Euroleague'deki ilk yenilgisini alırken, Zalgiris ise ilk galibiyetini aldı.
Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Khimki ile karşılaşacak.
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