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Anadolu Efes: 79 Zalgiris Kaunas: 93

Anadolu Efes, Euroleague'in 2. haftasında Zalgiris Kaunas'a 79-93 mağlup oldu.

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Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadele sonunda Zalgiris Kaunas'a 79-93 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla Euroleague'deki ilk yenilgisini alırken, Zalgiris ise ilk galibiyetini aldı.

Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Khimki ile karşılaşacak.

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